В КНДР обещают начать поиски убитого гражданина Южной Кореи
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Мы скоро организуем поисковую операцию. Мы даже рассматриваем процедуры и пути передачи какого-либо тела, принесённого приливом, южной стороне стандартно в случае, если мы найдём его в ходе операции», — говорится в сообщении северокорейских властей.
Уточняется, что в КНДР призвали Южную Корею не входить в территориальные воды КНДР и немедленно остановить операцию по поиску тела убитого, иначе это может привести к росту напряжённости между двумя странами.
Ранее сообщалось, что чиновник из Южной Кореи пропал с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был застрелен военными КНДР.