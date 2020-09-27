В КНДР обещают начать поиски убитого гражданина Южной Кореи

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Северная Корея пообещала в ближайшее время начать операцию по поиску непреднамеренно убитого южнокорейского гражданина, который «незаконно» пересёк границу.
В КНДР обещают начать поиски убитого гражданина Южной Кореи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы скоро организуем поисковую операцию. Мы даже рассматриваем процедуры и пути передачи какого-либо тела, принесённого приливом, южной стороне стандартно в случае, если мы найдём его в ходе операции», — говорится в сообщении северокорейских властей.

Уточняется, что в КНДР призвали Южную Корею не входить в территориальные воды КНДР и немедленно остановить операцию по поиску тела убитого, иначе это может привести к росту напряжённости между двумя странами.

Ранее сообщалось, что чиновник из Южной Кореи пропал с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был застрелен военными КНДР.

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