В КНДР обещают начать поиски убитого гражданина Южной Кореи

Северная Корея пообещала в ближайшее время начать операцию по поиску непреднамеренно убитого южнокорейского гражданина, который «незаконно» пересёк границу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы скоро организуем поисковую операцию. Мы даже рассматриваем процедуры и пути передачи какого-либо тела, принесённого приливом, южной стороне стандартно в случае, если мы найдём его в ходе операции», — говорится в сообщении северокорейских властей.

Уточняется, что в КНДР призвали Южную Корею не входить в территориальные воды КНДР и немедленно остановить операцию по поиску тела убитого, иначе это может привести к росту напряжённости между двумя странами.

Ранее сообщалось, что чиновник из Южной Кореи пропал с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был застрелен военными КНДР.