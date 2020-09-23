Южная Корея попросила помощи ООН в официальном окончании войны с КНДР
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Президент Южной Кореи напомнил, что в 2020 году исполнилось 70 лет со дня начала Корейской войны.
«Пришло время устранить затянувшуюся трагедию на Корейском полуострове. Война должна закончиться, полностью и навсегда… Я надеюсь, что ООН и международное сообщество окажут поддержку, чтобы с помощью декларации об окончании войны мы сделали шаг к эпохе примирения и процветания», — цитирует его РИА Новости.
Мун Чжэ Ин также выразил мнение, что данный шаг «откроет путь к полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове».
В июле сообщалось, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили пути возобновления диалога с Северной Кореей.