Южная Корея попросила помощи ООН в официальном окончании войны с КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН попросил содействия международной организации в подписании декларации о прекращении войны с КНДР.
Южная Корея попросила помощи ООН в официальном окончании войны с КНДР
  • Reuters
  • © Yonhap

Президент Южной Кореи напомнил, что в 2020 году исполнилось 70 лет со дня начала Корейской войны. 

«Пришло время устранить затянувшуюся трагедию на Корейском полуострове. Война должна закончиться, полностью и навсегда… Я надеюсь, что ООН и международное сообщество окажут поддержку, чтобы с помощью декларации об окончании войны мы сделали шаг к эпохе примирения и процветания», — цитирует его РИА Новости.

Мун Чжэ Ин также выразил мнение, что данный шаг «откроет путь к полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове».

В июле сообщалось, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили пути возобновления диалога с Северной Кореей.

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