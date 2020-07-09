СМИ: США и Южная Корея обсудили пути возобновления диалога с КНДР
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник.
Уточняется, что беседа официальных лиц в Сеуле была сосредоточена на путях ослабления напряжённости на Корейском полуострове и вариантах выхода из сложившегося дипломатического тупика в межкорейских отношениях.
По данным агентства, официальный представитель США также заявил о готовности американской стороны возобновить диалог с Северной Кореей по ядерной проблематике.
Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном.