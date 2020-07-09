СМИ: США и Южная Корея обсудили пути возобновления диалога с КНДР

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили пути возобновления диалога с Северной Кореей.
СМИ: США и Южная Корея обсудили пути возобновления диалога с КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Уточняется, что беседа официальных лиц в Сеуле была сосредоточена на путях ослабления напряжённости на Корейском полуострове и вариантах выхода из сложившегося дипломатического тупика в межкорейских отношениях.

По данным агентства, официальный представитель США также заявил о готовности американской стороны возобновить диалог с Северной Кореей по ядерной проблематике.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном.

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