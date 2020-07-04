В МИД КНДР выступили против возобновления диалога с США

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса», — цитирует заявление Цой Сон Хи Интерфакс.

Отмечается, что замгоссекретаря США Стивен Биган планирует на следующей неделе посетить Южную Корею и обсудить с представителями Сеула вопросы переговоров с КНДР.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи.