В МИД КНДР выступили против возобновления диалога с США

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В МИД КНДР выступили против возобновления диалога с США
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«Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса», — цитирует заявление Цой Сон Хи Интерфакс.

Отмечается, что замгоссекретаря США Стивен Биган планирует на следующей неделе посетить Южную Корею и обсудить с представителями Сеула вопросы переговоров с КНДР.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи.

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