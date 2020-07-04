В МИД КНДР выступили против возобновления диалога с США
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса», — цитирует заявление Цой Сон Хи Интерфакс.
Отмечается, что замгоссекретаря США Стивен Биган планирует на следующей неделе посетить Южную Корею и обсудить с представителями Сеула вопросы переговоров с КНДР.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи.