Сирия в ООН осудила действия западной коалиции
- Reuters
«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке страны, — цитирует ТАСС министра.
Уточняется, что речь идёт о захвате нефти, атаках на населённые пункты, разрушении зданий и инфраструктуры.
Муаллем также подчеркнул, что постоянное незаконное присутствие и действия американских и турецких сил на сирийской земле представляют собой незаконную оккупацию.
Он заявил, что Сирия будет делать всё, чтобы «положить конец этой оккупации», применяя все средства в рамках международного права.
Ранее глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов.