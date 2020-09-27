Сирия в ООН осудила действия западной коалиции

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Сирия резко осуждает преступления, совершаемые на её территории участниками западной коалиции. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Сирия в ООН осудила действия западной коалиции
  • Reuters

«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке страны, — цитирует ТАСС министра. 

Уточняется, что речь идёт о захвате нефти, атаках на населённые пункты, разрушении зданий и инфраструктуры.

Муаллем также подчеркнул, что постоянное незаконное присутствие и действия американских и турецких сил на сирийской земле представляют собой незаконную оккупацию.

Он заявил, что Сирия будет делать всё, чтобы «положить конец этой оккупации», применяя все средства в рамках международного права.

Ранее глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов.

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