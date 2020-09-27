В Ираке боевики погибли при подготовке теракта
- Reuters
«После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков группировки «Исламское государство»*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.
В результате инцидента погибли пятеро боевиков.
Сообщается, что автомобиль взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака.
Ранее сообщалось о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.