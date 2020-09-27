В Ираке боевики погибли при подготовке теракта

Короткая ссылка
В Ираке готовившие теракт боевики погибли , устанавливая взрывчатку на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе органов безопасности страны.
В Ираке боевики погибли при подготовке теракта
  • Reuters

«После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков группировки «Исламское государство»*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

В результате инцидента погибли пятеро боевиков.

Сообщается, что автомобиль взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака.

Ранее сообщалось о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить