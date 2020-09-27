Байден призвал сенат отложить решение по кандидатуре Барретт до выборов
- Reuters
«Сенат не должен работать по этой вакантной должности, пока американский народ не выберет своего следующего президента и следующий конгресс», — говорится в опубликованном на сайте Байдена сообщении.
По его словам, избиратели имеют один шанс, чтобы их голос о том, кто будет работать в суде, был услышан.
Уточняется, что Барретт критиковала мнение большинства во главе с председателем Верховного суда Джоном Робертсом, поддержавшим закон о доступном медицинском обслуживании.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост судьи Верховного суда.