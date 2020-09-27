Байден призвал сенат отложить решение по кандидатуре Барретт до выборов

Короткая ссылка
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал сенат не утверждать до выборов выдвинутую действующим президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Эми Барретт на место в Верховном суде.
Байден призвал сенат отложить решение по кандидатуре Барретт до выборов
  • Reuters

«Сенат не должен работать по этой вакантной должности, пока американский народ не выберет своего следующего президента и следующий конгресс», — говорится в опубликованном на сайте Байдена сообщении.

По его словам, избиратели имеют один шанс, чтобы их голос о том, кто будет работать в суде, был услышан.

Уточняется, что Барретт критиковала мнение большинства во главе с председателем Верховного суда Джоном Робертсом, поддержавшим закон о доступном медицинском обслуживании.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост судьи Верховного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить