Правительство Того подало в отставку

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Премьер-министр Тоголезской Республики Коми Селом Классу и правительство страны подали в отставку.
Правительство Того подало в отставку
  • globallookpress.com

«Премьер-министр Коми Селом Классу подал президенту республики сегодня, 25 сентября 2020 года, своё прошение об отставке», — цитирует РИА Новости коммюнике канцелярии президента республики.

Также Классу подал президенту прошение всего правительства.

Отмечается, что президент принял отставку и выразил признательность за усилия в различных сферах и достигнутые результаты.

13 сентября временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

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