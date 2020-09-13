Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного собрания.
В тексте заявления парламента указывается, что его глава Агила Салех провёл срочную встречу с руководителем временного правительства Ливии Абдаллой ат-Тани и рядом других высокопоставленных функционеров исполнительной власти на востоке страны.
«Правительство Ливии подало его превосходительству спикеру парламента заявление об отставке. Оно будет представлено на рассмотрение совета (палаты представителей)», — говорится в сообщении.
Ранее посольство США в Ливии сообщило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американским властям заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора и возобновлении добычи нефти.