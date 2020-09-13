Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти

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Посольство США в Ливии сообщило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американским властям заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора и возобновлении добычи нефти.
Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти
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«ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября», — говорится в заявлении диппредставительства.

Отмечается, что американское посольство со своей стороны приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии.

В США выражают поддержку финансовой модели, гарантирующей открытое распределение доходов от нефти и газа на благо народа Ливии.

4 августа стало известно, что Соединённые Штаты предлагают принять комплекс мер по урегулированию ситуации в Ливии. В частности, Вашингтон призывает позволить ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить работу.

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