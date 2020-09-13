Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти
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«ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября», — говорится в заявлении диппредставительства.
Отмечается, что американское посольство со своей стороны приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии.
В США выражают поддержку финансовой модели, гарантирующей открытое распределение доходов от нефти и газа на благо народа Ливии.
4 августа стало известно, что Соединённые Штаты предлагают принять комплекс мер по урегулированию ситуации в Ливии. В частности, Вашингтон призывает позволить ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить работу.