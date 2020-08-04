США предлагают комплекс мер по улучшению ситуации в Ливии

Соединённые Штаты предлагают принять комплекс мер по урегулированию ситуации в Ливии. В частности, Вашингтон призывает позволить ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить работу.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы призываем все стороны — как те, что ответственны за нынешнюю эскалацию, так и те, кто работает над тем, чтобы покончить с ней, — позволить Национальной нефтяной корпорации возобновить её жизненно важную работу с полной прозрачностью, реализовать решение о демилитаризации для Сирта и Эль-Джуфры, уважать эмбарго ООН на поставки оружия и финализировать прекращение огня в рамках военных переговоров под эгидой ООН в формате «5 + 5», — приводит его слова РИА Новости.

О'Брайен отметил, что США «против иностранного военного участия».

«Продолжающиеся попытки иностранных держав использовать конфликт, например, создавая постоянное военное присутствие или устанавливая контроль над ресурсами, которые принадлежат народу Ливии, являются большой угрозой региональной стабильности и мировой торговле», — заявил советник президента США.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару санкциями из-за того, что он якобы препятствует поставкам нефти из Ливии.