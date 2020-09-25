Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 7 млн

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 7 млн.

Об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что с начала пандемии в США скончались 203 240 человек с COVID-19.

Ранее стало известно, что губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом.