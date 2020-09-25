Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 7 млн
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 7 млн.
- Reuters
Об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Уточняется, что с начала пандемии в США скончались 203 240 человек с COVID-19.
Ранее стало известно, что губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом.
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