База Интерпола содержит около 50 тысяч записей с данными террористов

В базе Интерпола содержится около 50 тыс. записей с данными террористов со всего мира, сообщил начальник Национального центрального бюро организации при МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

«Информация... предоставляется странами — членами Интерпола. База данных постоянно актуализируется, поэтому точную цифру назвать сложно. Примерно сейчас её объём составляет порядка 50 тыс. записей», — сказал он в интервью ТАСС.

Прокопчук отметил, что благодаря участию в антитеррористических проектах Интерпола Россия получила информацию о «тысячах иностранных террористов-боевиков, примкнувших к международным террористическим организациям по всему миру».

По его словам, ведётся интенсивная работа с правоохранительными органами Сирии, Турции, Ирака, Ирана и стран Евросоюза.

В августе глава МИД России Сергей Лавров напомнил о рисках биотерроризма в мире.