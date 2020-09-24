Вьетнам в Генассамблее ООН выступил за отмену односторонних санкций

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Вьетнам призывает снять мешающие экономическому развитию стран односторонние санкции.

Он подчеркнул, что Ханой выступает «за диалог, а не конфронтацию, за мирное урегулирование, а не споры».

«Мы должны бороться с односторонними действиями. Вьетнам выступает за отмену односторонних санкций, которые осложняют экономическое развитие стран и мешают жизни людей. В первую очередь речь идёт об одностороннем эмбарго в отношении Кубы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал новые санкции США в отношении Кубы.