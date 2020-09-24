Вьетнам в Генассамблее ООН выступил за отмену односторонних санкций

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Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Вьетнам призывает снять мешающие экономическому развитию стран односторонние санкции.
Вьетнам в Генассамблее ООН выступил за отмену односторонних санкций
  • Reuters

Он подчеркнул, что Ханой выступает «за диалог, а не конфронтацию, за мирное урегулирование, а не споры».

«Мы должны бороться с односторонними действиями. Вьетнам выступает за отмену односторонних санкций, которые осложняют экономическое развитие стран и мешают жизни людей. В первую очередь речь идёт об одностороннем эмбарго в отношении Кубы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал новые санкции США в отношении Кубы. 

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