Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

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Французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции.

Он отметил, что любая утечка конфиденциальных внутренних документов является недопустимой.

«По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведётся расследование», — заявили в МИД.

Отмечается, что ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что Путин в ходе разговора с Макроном, который состоялся в середине сентября, предложил обратить внимание на другие версии ситуации с Алексеем Навальным.

14 сентября в Кремле сообщали, что Путин в ходе телефонного разговора с Макроном отметил неуместность голословных обвинений по ситуации с Навальным.

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