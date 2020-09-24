В Испании выявили более 10 тысяч случаев COVID-19

Минздрав Испании сообщил, что более 10,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки в стране.

Как сообщает El País, в стране зафиксировано 10 653 случая коронавируса за сутки.

За это время от последствий инфицирования скончались 84 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Испании коронавирусом заболели более 704 тыс. человек, свыше 31 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки зафиксировано 6634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 416 тыс.