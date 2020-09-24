В Испании выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
- Reuters
Как сообщает El País, в стране зафиксировано 10 653 случая коронавируса за сутки.
За это время от последствий инфицирования скончались 84 человека.
Таким образом, с начала пандемии в Испании коронавирусом заболели более 704 тыс. человек, свыше 31 тыс. скончались.
Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки зафиксировано 6634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 416 тыс.