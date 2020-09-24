В Британии за сутки выявили 6634 случая коронавируса

Короткая ссылка
В Великобритании за сутки зафиксировано 6634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 416 тыс.
В Британии за сутки выявили 6634 случая коронавируса
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует Минздрав страны.

В течение суток зафиксировано 40 летальных случаев. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19 — 41 902.

Как отмечает РИА Новости, 6634 заболевших за сутки — самый высокий показатель в Британии за время пандемии.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти не исключают повторного введения режима локдауна, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить