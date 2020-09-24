В Британии за сутки выявили 6634 случая коронавируса
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Об этом информирует Минздрав страны.
В течение суток зафиксировано 40 летальных случаев. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19 — 41 902.
Как отмечает РИА Новости, 6634 заболевших за сутки — самый высокий показатель в Британии за время пандемии.
Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти не исключают повторного введения режима локдауна, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса.