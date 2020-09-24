В Британии за сутки выявили 6634 случая коронавируса

В Великобритании за сутки зафиксировано 6634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 416 тыс.

Об этом информирует Минздрав страны.

В течение суток зафиксировано 40 летальных случаев. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19 — 41 902.

Как отмечает РИА Новости, 6634 заболевших за сутки — самый высокий показатель в Британии за время пандемии.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти не исключают повторного введения режима локдауна, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса.