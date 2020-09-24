Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты использовали заседание Совета Безопасности ООН на тему пандемии для того, чтобы вновь озвучить обвинения в адрес ВОЗ и Китая.

Как передаёт ТАСС, в ходе встречи Совбеза ООН министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров и представители других стран выразили поддержку усилиям ООН и ВОЗ в борьбе с пандемией, а также призвали усилить международную координацию для победы над COVID-19.

При этом постпред США Келли Крафт заявила, что «ей стыдно за членов совета, которые решили сосредоточиться на политических заявлениях, а не на главной проблеме». Также она добавила, что ВОЗ «помогала Китаю сдерживать сотрудничество и врать миру».

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.

Ранее Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в видеоформате заявил, что российская сторона считает несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в том числе на ВОЗ.