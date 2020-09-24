Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты использовали заседание Совета Безопасности ООН на тему пандемии для того, чтобы вновь озвучить обвинения в адрес ВОЗ и Китая.
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, в ходе встречи Совбеза ООН министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров и представители других стран выразили поддержку усилиям ООН и ВОЗ в борьбе с пандемией, а также призвали усилить международную координацию для победы над COVID-19. 

При этом постпред США Келли Крафт заявила, что «ей стыдно за членов совета, которые решили сосредоточиться на политических заявлениях, а не на главной проблеме». Также она добавила, что ВОЗ «помогала Китаю сдерживать сотрудничество и врать миру».

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.

Ранее Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в видеоформате заявил, что российская сторона считает несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в том числе на ВОЗ.

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