Генсек ООН заявил, что человечество провалило испытание пандемией

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Человечество провалило испытание пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации с вирусом.
Генсек ООН заявил, что человечество провалило испытание пандемией
  • Reuters

«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили», — сказал он.

По его словам, «вирус уже убил почти 1 млн человек по всему миру» и «поразил более 30 млн» человек.

«Он вышел из-под контроля», — добавил он.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 24 сентября, всего в мире зафиксировано 31 664 104 случая заболевания коронавирусом, умер 972 221 человек.

Ранее Гутерреш назвал пандемию COVID-19 «пятым всадником Апокалипсиса».

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