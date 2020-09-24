Генсек ООН заявил, что человечество провалило испытание пандемией
- Reuters
«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили», — сказал он.
По его словам, «вирус уже убил почти 1 млн человек по всему миру» и «поразил более 30 млн» человек.
«Он вышел из-под контроля», — добавил он.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 24 сентября, всего в мире зафиксировано 31 664 104 случая заболевания коронавирусом, умер 972 221 человек.
Ранее Гутерреш назвал пандемию COVID-19 «пятым всадником Апокалипсиса».