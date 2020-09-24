Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц СВМДА
- РИА Новости
«Рассмотрены вопросы консолидации общерегиональных усилий в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, задачи посткризисного восстановления. Участники встречи поддержали инициативу России о проведении в октябре круглого стола СВМДА по данной тематике», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская сторона подчеркнула важность сопряжения интеграционных процессов и наращивания сотрудничества на евразийском пространстве.
Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Греции.