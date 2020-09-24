Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц СВМДА

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Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщили в МИД России.
Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц СВМДА
  • РИА Новости

«Рассмотрены вопросы консолидации общерегиональных усилий в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, задачи посткризисного восстановления. Участники встречи поддержали инициативу России о проведении в октябре круглого стола СВМДА по данной тематике», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона подчеркнула важность сопряжения интеграционных процессов и наращивания сотрудничества на евразийском пространстве.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Греции.

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