Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц СВМДА

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в видеоконференции глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщили в МИД России.

«Рассмотрены вопросы консолидации общерегиональных усилий в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, задачи посткризисного восстановления. Участники встречи поддержали инициативу России о проведении в октябре круглого стола СВМДА по данной тематике», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона подчеркнула важность сопряжения интеграционных процессов и наращивания сотрудничества на евразийском пространстве.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Греции.