Лавров провёл переговоры с главой МИД Греции

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на мероприятия завершающегося перекрестного Года языка и литературы и подготовку Года истории в 2021 г».

Также состоялся обмен мнениями о предстоящих политических контактах.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил по телефону с Дендиасом взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.