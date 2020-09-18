Лавров провёл переговоры с главой МИД Греции
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на мероприятия завершающегося перекрестного Года языка и литературы и подготовку Года истории в 2021 г».
Также состоялся обмен мнениями о предстоящих политических контактах.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудил по телефону с Дендиасом взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.