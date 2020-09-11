Лавров обсудил с главой МИД Греции борьбу с COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.
Лавров обсудил с главой МИД Греции борьбу с COVID-19
  • Reuters

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, проанализировали состояние договорно-правовой базы сотрудничества», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что министры дали высокую оценку реализации Года языка и литературы Россия — Греция в 2019—2020 годах и выразили надежду на успешное проведение намеченного на 2021-й Года истории Россия — Греция.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с COVID-19.

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