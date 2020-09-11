Лавров обсудил с главой МИД Греции борьбу с COVID-19
- Reuters
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, проанализировали состояние договорно-правовой базы сотрудничества», — говорится в сообщении российского МИД.
Отмечается, что министры дали высокую оценку реализации Года языка и литературы Россия — Греция в 2019—2020 годах и выразили надежду на успешное проведение намеченного на 2021-й Года истории Россия — Греция.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с COVID-19.