Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с COVID-19

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обсудил с главой МИД Малайзии Хишаммуддином Хуссейном борьбу с COVID-19 и подготовку Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с COVID-19
  • globallookpress.com

«Обсуждены актуальные вопросы российско-малайзийского взаимодействия, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и подготовку к возобновлению работы Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и других двусторонних межправительственных механизмов», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается также, что значительное внимание было уделено взаимодействию двух стран в рамках различных интеграционных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Лавров встретился с главой МИД КНР в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить