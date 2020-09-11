Лавров обсудил с главой МИД Малайзии борьбу с COVID-19
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«Обсуждены актуальные вопросы российско-малайзийского взаимодействия, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и подготовку к возобновлению работы Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и других двусторонних межправительственных механизмов», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается также, что значительное внимание было уделено взаимодействию двух стран в рамках различных интеграционных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.