Лавров встретится с главой МИД КНР в Москве
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- РИА Новости
Переговоры Лаврова и Ван И пройдут в очном формате на полях заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации.
Отмечается, что министры уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам стратегического партнёрства Москвы и Пекина в условиях непростой эпидемиологической ситуации, а также практическим вопросам двусторонней повестки дня.
4 сентября Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Хорватии.