Лавров встретится с главой МИД КНР в Москве

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Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И проведут встречу в Москве 11 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров встретится с главой МИД КНР в Москве
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

Переговоры Лаврова и Ван И пройдут в очном формате на полях заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации.

Отмечается, что министры уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам стратегического партнёрства Москвы и Пекина в условиях непростой эпидемиологической ситуации, а также практическим вопросам двусторонней повестки дня.

4 сентября Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Хорватии.

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