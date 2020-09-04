Лавров обсудил с главой МИД Хорватии ситуацию в Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом обстановку в Белоруссии, ситуацию вокруг Алексея Навального и развитие российско-хорватских отношений.
Лавров обсудил с главой МИД Хорватии ситуацию в Белоруссии
  • © РИА Новости

«В ответ на просьбу хорватского министра с российской стороны были подтверждены основанные на фактах принципиальные оценки предпринимаемых извне попыток дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь, а также ситуации с затянувшимся отсутствием ответа германских властей на официальный запрос Генпрокуратуры России в отношении состояния Навального», — говорится в сообщении МИД России.

Обе стороны выразили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-хорватского диалога.

Сообщается, что разговор состоялся в пятницу, 4 сентября, по инициативе хорватской стороны.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация в Белоруссии должна быть урегулирована самими белорусами без внешнего вмешательства.

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