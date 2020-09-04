В МИД России заявили о важности невмешательства в дела Белоруссии
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Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы отношений России и Евросоюза, а также ситуацию в Белоруссии.
«С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами», — указано в тексте.
Также отмечена необходимость урегулирования ситуации в рамках правового поля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши продолжают неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, оказывая на Минск давление и поддерживая оппозиционные силы, в том числе финансово.