В МИД России заявили о важности невмешательства в дела Белоруссии

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Ситуация в Белоруссии должна быть урегулирована самими белорусами без внешнего вмешательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе встречи с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером.
В МИД России заявили о важности невмешательства в дела Белоруссии
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Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы отношений России и Евросоюза, а также ситуацию в Белоруссии.

«С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами», — указано в тексте.

Также отмечена необходимость урегулирования ситуации в рамках правового поля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши продолжают неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, оказывая на Минск давление и поддерживая оппозиционные силы, в том числе финансово.

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