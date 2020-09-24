В Совфеде оценили планы США выделить Украине до $75 млн

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT планы Агентства Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) оказать Украине содействие в совершенствовании работы органов местного самоуправления.

Отмечается, что на реализацию соответствующей пятилетней инициативы планируется выделить до $75 млн.

«Американцы с подобными инициативами выступают все годы независимости Украины. Различные фонды, различные организации учат власти Украины, граждан Украины демократии, свободе слова, парламентаризму. Раньше учили, как должны работать муниципальные органы, сейчас они собираются эту работу продолжать дальше», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что на самом деле на эти деньги создаются структуры, которые являются «агентами влияния от США конкретно на Украине».

«В значительной степени результатом деятельности американцев, других западных фондов, структур является нынешнее совершенно плачевное состояние Украины. На самом деле я считаю, что местное самоуправление как таковое должно базироваться на исторических традициях конкретного народа, конкретного государства», — пояснил парламентарий.

По его словам, «можно учитывать какие-то формы работы других государств».

«Но давать деньги и предлагать какие-то методы, которые нравятся именно американцам, а в результате в принципе разрушать эту структуру местного самоуправления — это недопустимо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что USAID планирует оказать Украине содействие в совершенствовании работы органов местного самоуправления.

Подробнее — в материале RT.