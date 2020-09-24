Глава Минэкономики ФРГ ушёл на карантин

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер ушёл на домашний карантин после того, как тест сотрудника одного из министерств ЕС на коронавирус показал положительный результат.

«Сегодня во второй половине дня я узнал, что сопровождающий одного из министров ЕС, присутствовавший на совете министров торговли ЕС в Берлине, сдал положительный тест на коронавирус. Я в качестве меры предосторожности ушёл на домашний карантин», — написал он в Twitter.

Альтмайер добавил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправился на карантин в качестве меры предосторожности.