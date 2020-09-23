Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
- Pixabay
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина России осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии», — говорится в тексте.
Согласно заявлению, их целью была передача собранной информации, представляющей гостайну, российской военной разведке в Москве.
Отмечается, что россияне имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.
В январе София объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.