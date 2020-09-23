Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

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Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались на территории страны шпионажем. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
  • Pixabay

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина России осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии», — говорится в тексте.

Согласно заявлению, их целью была передача собранной информации, представляющей гостайну, российской военной разведке в Москве.

Отмечается, что россияне имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.

В январе София объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.

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