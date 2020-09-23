В МИД России анонсировали встречу Лаврова с вице-премьером Кубы

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила о планах министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 сентября в Москве провести встречу с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.

«28 сентября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Республики Куба, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству господином Кабрисасом, который находится в России с рабочим визитом», — сообщила Захарова.

Она рассказала, что в рамках визита Кабрисаса в Россию «ведётся плотная работа в интересах придания существенного импульса всему комплексу двусторонних связей в этот очень непростой период».

В начале июня Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в телефонном разговоре обсудили противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вопросы внутриколумбийского урегулирования.