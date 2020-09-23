Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза. Это сделано на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны, российских граждан. Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — сказала она на брифинге.

Россия предупреждала ЕС о пагубности такого подхода, подчеркнула Захарова, однако европейские коллеги «игнорируют» предложения вести предметный и профессиональный диалог на основе фактов.

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — сказала представитель министерства.

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза, подчеркнула дипломат. Москва направила соответствующую ноту представительству ЕС.

В марте Россия приняла решение о расширении ответного чёрного списка в отношении представителей Европейского союза после того, как Совет ЕС продлил ограничительные меры против ряда российских физических и юридических лиц.