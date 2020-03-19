Россия расширила чёрный список в отношении представителей ЕС

Россия приняла решение о расширении ответного чёрного списка в отношении представителей Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что 13 марта Совет ЕС принял решение продлить на полгода действие ограничительных мер ЕС в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

«Полная катастрофа с точки зрения внешнего облика, да и внутреннего содержания евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит», — сказала Захарова.

Как отметила дипломат, 28 января ЕС «ввёл нелегитимные односторонние ограничения в отношении ещё семи российских граждан», которые являются представителями руководства, выборных органов государственной власти и избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

«И тогда мы говорили, что рассматриваем данный шаг Евросоюза как очередную неудачную попытку наказать крымчан за сделанный ими в марте 2014 года свободный выбор в пользу воссоединения с Россией», — добавила она.

Она подчеркнула, что российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.

«Это вопрос паритета. Не наш выбор, но мы обязаны отвечать. Соответствующие ограничения введены согласно Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года», — пояснила она.

13 марта ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

В конце января Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян. Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.