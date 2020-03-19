Россия расширила чёрный список в отношении представителей ЕС

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Россия приняла решение о расширении ответного чёрного списка в отношении представителей Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия расширила чёрный список в отношении представителей ЕС
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Она напомнила, что 13 марта Совет ЕС принял решение продлить на полгода действие ограничительных мер ЕС в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

«Полная катастрофа с точки зрения внешнего облика, да и внутреннего содержания евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит», — сказала Захарова.

Как отметила дипломат, 28 января ЕС «ввёл нелегитимные односторонние ограничения в отношении ещё семи российских граждан», которые являются представителями руководства, выборных органов государственной власти и избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

«И тогда мы говорили, что рассматриваем данный шаг Евросоюза как очередную неудачную попытку наказать крымчан за сделанный ими в марте 2014 года свободный выбор в пользу воссоединения с Россией», — добавила она.

Она подчеркнула, что российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.

«Это вопрос паритета. Не наш выбор, но мы обязаны отвечать. Соответствующие ограничения введены согласно Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года», — пояснила она.

13 марта ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российских физических и юридических лиц. 

В конце января Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян. Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

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