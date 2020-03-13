Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции

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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.
Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции
  • Reuters

«Сегодня совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены ещё на шесть месяцев — до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время ограничительные меры применяются к 175 физическим и 44 юридическим лицам.

Индивидуальные санкции против россиян, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года. С тех пор их регулярно продлевают.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя очередные антироссийские санкции, заявил, что «ЕС находится в заложниках у ложной оценки причин урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

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