Финляндия активизирует военное сотрудничество с Норвегией и Швецией

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Финляндия активизирует региональное оборонное сотрудничество со Швецией и Норвегией, главы оборонных ведомств трёх стран подписали соответствующие соглашения. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Финляндия активизирует военное сотрудничество с Норвегией и Швецией
  • Pixabay

«Трёхстороннее сотрудничество в области обороны поддерживает цель расширения сотрудничества северных стран в области обороны, направленного на усиление способности работать вместе в условиях мира, кризиса и конфликта», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По словам министра, трёхстороннее сотрудничество расширяет двустороннее сотрудничество в области обороны между Финляндией и Швецией и между Финляндией и Норвегией.

Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом.

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