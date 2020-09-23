В Кремле прокомментировали выписку Навального из клиники «Шарите»
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«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
23 сентября клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение 32 дня, заявила, что пациент был выписан.
Кроме того, врачи допустили его полное выздоровление.