В Кремле прокомментировали выписку Навального из клиники «Шарите»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления берлинской клиники «Шарите» о выписке Алексея Навального, пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

23 сентября клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение 32 дня, заявила, что пациент был выписан.

Кроме того, врачи допустили его полное выздоровление.