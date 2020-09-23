В Кремле прокомментировали выписку Навального из клиники «Шарите»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления берлинской клиники «Шарите» о выписке Алексея Навального, пожелал ему скорейшего выздоровления.
В Кремле прокомментировали выписку Навального из клиники «Шарите»
  • © navalny
  • Instagram

«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

23 сентября клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение 32 дня, заявила, что пациент был выписан.

Кроме того, врачи допустили его полное выздоровление. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить