МИД Польши сдал в архив Варшавский договор

Министерство иностранных дел Польши передало в архив Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор), который был подписан в 1955 году странами социалистического блока.

«Министерство иностранных дел передаёт в архив так называемый Варшавский договор, подписанный в Варшаве странами социалистического блока. Мы символически отделяемся от него, признавая, что он является документом исключительно архивным и не понадобится нам», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан 14 мая 1955 года во время совещания в Варшаве по обеспечению мира и безопасности в Европе. Документ подписали, СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия. Варшавский договор оформил создание военного союза социалистических стран Европы в ответ на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 1 июля 1991 года был подписан протокол о полном прекращении его действия.

Подробнее о Варшавском договоре — в материале RT.