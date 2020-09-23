Курц назвал провальной политику ЕС по распределению мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью AFP заявил, что политика Евросоюза по распределению мигрантов провалилась.

«Мы считаем, что распределение мигрантов в Европе провалилось, и многие страны его отвергают», — отметил он.

По словам Курца, в решении миграционного вопроса Европе поможет «совместная защита внешних границ, борьба с контрабандистами и предоставление помощи» регионам, из которых прибывают беженцы.

В мае издание Focus online со ссылкой на анализ данных из источников передавало, что немецкие приюты для беженцев превращаются в очаги распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.