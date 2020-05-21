СМИ: Приюты для беженцев в ФРГ становятся очагами распространения COVID-19

Немецкие приюты для беженцев превращаются в очаги распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии.

Об этом сообщает Focus online со ссылкой на анализ данных из источников.

Отмечается, что лишь в приютах, которые находятся в компетенции Федерального ведомства по миграции и беженцам (Bamf), к 19 мая было зарегистрировано 444 подтверждённых случая заболевания коронавирусом.

Как отмечает издание, учреждения, находящиеся в ведении коммун, не учитывались в соответствующей статистике, но, например, в коммунальных центрах для беженцев в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне — Вестфалии по состоянию на конец апреля у более чем 1 тыс. человек нашли вирус.

В связи с этим, как сообщает Focus, есть основания полагать, что фактическое число заразившихся COVID-19 среди беженцев куда выше, чем указывается в официальной статистике.

Уточняется, что большинство обитателей общежитий не могут соблюдать социальную дистанцию, даже если хотят, так как в подобных зданиях довольно тесно, там общие душевые и туалеты, а также кухни. Всё это способствует распространению инфекции.

Подробнее о том, как пандемия коронавируса повлияла на миграционную политику ЕС, — в материале RT.