В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников

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В ООН благодарны президенту России Владимиру Путину за предложение предоставить вакцину против коронавируса сотрудникам организации, заявили в офисе спецпредставителя Генсека ООН Антониу Гутерреша.
В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину против COVID-19 сотрудникам ООН.

Российский лидер подчеркнул, что пандемия не обошла стороной и персонал ООН, её штаб-квартиры и региональные структуры.

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