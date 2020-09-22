В ООН поблагодарили Путина за предложение по вакцинации сотрудников
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«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину против COVID-19 сотрудникам ООН.
Российский лидер подчеркнул, что пандемия не обошла стороной и персонал ООН, её штаб-квартиры и региональные структуры.