Церемонию вручения Нобелевских премий перенесли в онлайн

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Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с пандемией коронавируса, церемония будет проходить в онлайн-формате.
Церемонию вручения Нобелевских премий перенесли в онлайн
  • Reuters

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне. Об этом сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл.

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