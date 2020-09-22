Церемонию вручения Нобелевских премий перенесли в онлайн

Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с пандемией коронавируса, церемония будет проходить в онлайн-формате.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за посредничество в подписании соглашения между властями Сербии и самопровозглашённой республики Косово в Вашингтоне. Об этом сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл.