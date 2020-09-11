Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира
- Reuters
«Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косова и Сербии (на этот раз. — RT)», — написал Гренелл в Twitter.
К публикации приложена копия официального документа о номинации на шведском языке, где, помимо Трампа, указаны руководители Сербии и самопровозглашённого Косова.
Ранее Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за посредничество США в соглашении по нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами.