Посол США посетил осуждённого в России американца Уилана

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Посол США в России Джон Салливан посетил в исправительной колонии осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.
Посол США посетил осуждённого в России американца Уилана
  • © Пресс-служба посольства США

«Я рад, что увидел Пола, так как мы обеспокоены его здоровьем и безопасностью. Я заверил Пола, что мы будем продолжать выступать от его имени до тех пор, пока российское правительство не позволит невиновному американцу вернуться домой», — говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин прокомментировал ситуацию с осуждённым Уиланом.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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