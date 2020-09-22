Посол США посетил осуждённого в России американца Уилана

Посол США в России Джон Салливан посетил в исправительной колонии осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.

«Я рад, что увидел Пола, так как мы обеспокоены его здоровьем и безопасностью. Я заверил Пола, что мы будем продолжать выступать от его имени до тех пор, пока российское правительство не позволит невиновному американцу вернуться домой», — говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

Посол Салливан посещает в 🇷🇺 исправительной колонии гражданина США #Paul Whelan, который был несправедливо осужден российским судом в ходе закрытого судебного разбирательства.

Пол Уилан невиновен и должен быть освобождён, чтобы вернуться домой к своей семье в США. @mfa_russiapic.twitter.com/OF4oa4Yjue — Посольство США в РФ (@USEmbRu) September 22, 2020

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин прокомментировал ситуацию с осуждённым Уиланом.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.