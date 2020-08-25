Иван Волынкин прокомментировал ситуацию с Уиланом

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Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин прокомментировал ситуацию с осуждённым за шпионаж американцем Полом Уиланом.
Иван Волынкин прокомментировал ситуацию с Уиланом
  • РИА Новости

«Что касается... Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осуждённого за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.

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