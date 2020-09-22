Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тысяч

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Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тыс., в стране скончались 73 697 человек.

Об этом сообщили в мексиканском Минздраве.

Как уточняется, с начала эпидемии подтверждены 700 580 случаев COVID-19. Занятость больничных коек по стране составляет в среднем 24%.

Ранее Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.

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