Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 700 тыс., в стране скончались 73 697 человек.

Об этом сообщили в мексиканском Минздраве.

Как уточняется, с начала эпидемии подтверждены 700 580 случаев COVID-19. Занятость больничных коек по стране составляет в среднем 24%.

Al 21 de septiembre de 2020 hay 700,580 casos confirmados y 75,754 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 813,641 negativos, 73,697 defunciones confirmadas y 502,982 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/TFWlmpxp03 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 22, 2020

Ранее Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.