Лавров: нужно поставить заслон ослаблению контроля над вооружениями
«Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением для поддержания глобальной стабильности», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что сегодня в различных регионах мира «продолжают бушевать вооружённые конфликты».
«К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился ещё одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьёзные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», — сказал министр.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия заинтересована в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.