Лавров: нужно поставить заслон ослаблению контроля над вооружениями

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеообращения на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН по случаю 75-летия организации призвал поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями в мире.

«Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением для поддержания глобальной стабильности», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что сегодня в различных регионах мира «продолжают бушевать вооружённые конфликты».

«К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился ещё одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьёзные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», — сказал министр.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия заинтересована в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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