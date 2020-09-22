Меркель предложила провести реформы в ООН

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.

Об этом она сказала на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации.

По словам канцлера, глобальные проблемы «требуют согласия и сотрудничества», однако «слишком часто Совбез оказывается заблокирован», когда нужно принимать важные решения.

«Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века. Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, с радостью, в расширенном Совбезе», — цитирует ТАСС Меркель.

В сентябре прошлого года о необходимости структурной реформы заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, особенно в реформе нуждается Совет Безопасности.

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