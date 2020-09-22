Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро

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Венесуэла назвала агрессией санкции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном.

«Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом новую агрессию со стороны правительства США, которое объявило без каких-либо оснований односторонние санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках непрерывной кампании агрессии против Ирана, Венесуэлы и против всей многосторонней системы ООН», — заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Он подчеркнул, что «высокомерные действия со стороны правительства США» не помешают Венесуэле «реализовывать свое суверенное право на свободное установление экономических и торговых отношений с Ираном».

Ранее стало известно о введении санкций против Николаса Мадуро за его сотрудничество с Ираном.

По словам госсекретаря Майка Помпео, власти Ирана сотрудничали с Венесуэлой, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН.

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