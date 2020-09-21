Польские шахтёры устроили подземный протест

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В шахтах Польской горнодобывающей группы горняки устроили подземный протест.
Польские шахтёры устроили подземный протест
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Начались подземные протесты в шахтах Польской горнодобывающей группы. Часть шахтёров после завершённой смены не вышли на поверхность — всего их 65», — говорится в сообщении.

При этом забастовочный комитет предупреждает, что к протестующим шахтёрам могут присоединиться их коллеги из других шахт.

Отмечается, что горняки обеспечены едой, находятся в приемлемых условиях и не мешают работе шахт.

Как указывает РИА Новости, протест связан с национальным энергетическим планом, который подразумевает снижение использования угля в стране и, как следствие, массовые увольнения в угледобывающих компаниях.

8 сентября Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.

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