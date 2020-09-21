В Канаде проходит операция по делу о высланной Трампу посылке с ядом

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Канадская полиция проводит операцию в провинции Квебек, связанную с отправкой президенту США Дональду Трампу посылки с ядом рицином.
В Канаде проходит операция по делу о высланной Трампу посылке с ядом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Королевской канадской конной полиции.

«Наша команда по химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым веществам (CBRNE) возглавляет операцию. Задействованы также полицейские и пожарные команды из Лонгёй. Были приняты все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Как уточняет CTVnews, операция проходит в Сант-Хуберт.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по информации СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.

Позднее СМИ сообщили, что подозреваемый в отправке посылки задержан во время въезда в США из Канады.

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