В Канаде проходит операция по делу о высланной Трампу посылке с ядом
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Королевской канадской конной полиции.
«Наша команда по химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым веществам (CBRNE) возглавляет операцию. Задействованы также полицейские и пожарные команды из Лонгёй. Были приняты все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Как уточняет CTVnews, операция проходит в Сант-Хуберт.
Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по информации СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.
По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.
Позднее СМИ сообщили, что подозреваемый в отправке посылки задержан во время въезда в США из Канады.