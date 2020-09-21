Путин назначил нового посла на Филиппины

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла на Филиппины.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Павлова Марата Игнатьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республику Филиппины», — говорится в тексте указа.

Ранее Путин сменил посла в Ливане.