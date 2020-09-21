Путин назначил нового посла на Филиппины
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла на Филиппины.
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Павлова Марата Игнатьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республику Филиппины», — говорится в тексте указа.
Ранее Путин сменил посла в Ливане.
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